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Гельд Готфрит Иоганнесович

Место рождения

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гельд Иоганнес Иоганессович

Мать: Гельд Анна Элизабета

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельд Кунигунда

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гельд Иоганн Андреас Готфритович

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гельд Иоганн Гейнрих Готфритович

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Готфритовна

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гельд) София Элизабета Готфритовна

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гельд Иоганн Карл Готфритович

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гельд Бальтазар Готфритович

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гельд Иоганнес Готфритович

Мать ребёнка: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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