Гельд Готфрит Иоганнесович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гельд Иоганнес Иоганессович
Мать: Гельд Анна Элизабета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гельд Иоганн Андреас Готфритович
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гельд Иоганн Гейнрих Готфритович
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Готфритовна
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Гельд) София Элизабета Готфритовна
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гельд Иоганн Карл Готфритович
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гельд Бальтазар Готфритович
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гельд Иоганнес Готфритович
Мать ребёнка: Гельд Кунигунда
Смерть
Неизвестно