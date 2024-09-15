Двойнин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1715 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Двойнина Дарья

Бракосочетание
18.10.1788

Жена: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Двойнин Фадей

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1789

Дочь: (Двойнин) Евдокия

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Двойнин Стефан

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1798

Дочь: (Двойнин) Ирина

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Двойнин Иоан

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Двойнин) Мария

Мать ребёнка: Двойнина Мария

Смерть
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман

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