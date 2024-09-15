Двойнин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Двойнина Дарья
Бракосочетание
18.10.1788
Жена: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1789
Сын: Двойнин Фадей
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1789
Дочь: (Двойнин) Евдокия
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1798
Сын: Двойнин Стефан
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1798
Дочь: (Двойнин) Ирина
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1801
Сын: Двойнин Иоан
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Двойнин) Мария
Мать ребёнка: Двойнина Мария
Смерть
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман