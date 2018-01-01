Гатилов Николай Иванович
Место рожденияИльинский район, Ивановской области
Дата рождения1921
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Ильинский район, Ивановской области
Рождение ребёнка
20.05.1955
Сын: Гатилов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Гатилова Александра Яковлевна
Комсомольск, Ивановская область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гатилов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гатилова Александра Яковлевна
Смерть
1976
Комсомольск, Ивановская область