Гатилов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатилов Николай Иванович

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Место рождения

Ильинский район, Ивановской области

Дата рождения

1921

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский район, Ивановской области
Рождение ребёнка
20.05.1955

Сын: Гатилов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Гатилова Александра Яковлевна

Комсомольск, Ивановская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Гатилов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гатилова Александра Яковлевна

Смерть
1976
Комсомольск, Ивановская область
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