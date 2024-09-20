Попова (Рахова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Рахова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1807 ст.

Муж: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1809 ст.

Сын: Попов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1811 ст.

Сын: Попов Антоний Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1812 ст.

Сын: Попов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1815 ст.

Дочь: Брехова (Попова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1818 ст.

Сын: Попов Феодор Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1819 ст.

Дочь: Попова Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1821 ст.

Дочь: Попова Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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