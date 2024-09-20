Попова (Рахова) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1807 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1809 ст.
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
17.01.1811 ст.
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
04.11.1812 ст.
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
26.04.1815 ст.
Дочь: Брехова (Попова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
21.04.1818 ст.
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
14.10.1819 ст.
Дочь: Попова Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Рождение ребёнка
29.11.1821 ст.
Дочь: Попова Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Георгий Конанович
Смерть
Неизвестно