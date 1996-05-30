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(Лыткина) Ксения
(Лыткина) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1996
Пол
Женский
Отец
Лыткин Сергей
1972 г.р.
Мать
Лыткина (Негодяева) Вера
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1996
Отец:
Лыткин Сергей
Мать:
Лыткина Вера
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