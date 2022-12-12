Мыльников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1911 ст.
Сын: Мыльников Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Родиона Бакина, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения 30.05.1911 г. указана в документах советского периода без учета того, что фактически родился 30.05.1911 по старому стилю.
Смерть
Неизвестно