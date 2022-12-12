Мыльников Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльников Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1911 ст.

Сын: Мыльников Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Родиона Бакина, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения 30.05.1911 г. указана в документах советского периода без учета того, что фактически родился 30.05.1911 по старому стилю.
Смерть
Неизвестно
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