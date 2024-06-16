Дьяченков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти05.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1962
Сын: Дьяченков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дьяченкова (Коледова) Анна Николаевна
Смерть
05.09.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно