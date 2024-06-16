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Дьяченков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

05.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченкова (Коледова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1962

Сын: Дьяченков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дьяченкова (Коледова) Анна Николаевна

Смерть
05.09.1991
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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