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Моргун Василий Кузьмич

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Место рождения

Приазовское

Дата рождения

06.08.1922

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1922

Отец: Моргун Кузьма Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1951

Сын: Моргун Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Моргун Полина Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргун Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Моргун Полина Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун Полина Радионовна

Смерть
1996
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