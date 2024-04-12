Моргун Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.08.1922
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1922
Отец: Моргун Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
03.10.1951
Сын: Моргун Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Моргун Полина Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргун Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Моргун Полина Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моргун Полина Радионовна
Смерть
1996