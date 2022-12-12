Воробьёв Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Александр Александрович

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Место рождения

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.06.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 2002 по 2007
Российский государственный гуманитарный университет, историк
Работа или профессия
С ?.09.2005 по ?.03.2007
Москва, город федерального значения Москва
Российский государственный архив древних актов. Отдел научной информации и публикации документов
Бракосочетание
27.08.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 27.05.2009
Компания Genealogic, управляющий партнёр
Рождение ребёнка
15.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 20.12.2018
Familio, генеральный директор и сооснователь
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