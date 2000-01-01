Корогод Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корогод Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1973

Отец: Корогод Николай

Мать: не указана

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