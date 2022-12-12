Заводчиков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1960
Сын: Заводчиков Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Ненашева Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Заводчикова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ненашева Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненашева Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно