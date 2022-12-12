Заводчиков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчиков Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1960

Сын: Заводчиков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Ненашева Таисия Ивановна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Заводчикова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ненашева Таисия Ивановна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненашева Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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