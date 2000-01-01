Ефимова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1982
Дочь: Нижебецкая Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Володкевич Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Убогова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Володкевич Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно