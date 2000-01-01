Ефимова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1982

Дочь: Нижебецкая Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Володкевич Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Убогова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Володкевич Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володкевич Сергей Геннадьевич

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