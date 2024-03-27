Варшавская (Банкова) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банков Борис Самойлович
Мать: Банкова Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
Между 28.04.1930 и 07.08.2015
Дочь: Челохсаев Нелли Гдальевна
Отец ребёнка: Варшавский Гдалий Маркович
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно