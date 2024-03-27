Варшавская (Банкова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варшавская (Банкова) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банков Борис Самойлович

Мать: Банкова Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
Между 28.04.1930 и 07.08.2015

Дочь: Челохсаев Нелли Гдальевна

Отец ребёнка: Варшавский Гдалий Маркович

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варшавский Гдалий Маркович

Смерть
Неизвестно
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