Сафонова (Пецкова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: Пецков Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.?.2018
Муж: Сафонов Сергей
Рождение ребёнка
18.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Сергей
Рождение ребёнка
08.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Сергей