Сафонова (Пецкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Пецкова) Ирина

Место рождения

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Пецков Владимир

Мать: Молчанова (Молчанова) Надежда

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.?.2018

Муж: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва

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