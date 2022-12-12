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Уланов Ерофей Федосьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Уланов Федосий Егорович

Мать: Уланова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евгения Ерофеевна

Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Параскева Ерофеевна

Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Уланов Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Уланов Василий Ерофеевич

Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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