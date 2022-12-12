Уланов Ерофей Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Уланов Федосий Егорович
Мать: Уланова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евгения Ерофеевна
Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Параскева Ерофеевна
Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1913
Мать ребёнка: Уланова Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно