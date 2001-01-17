Красовская (Никитична) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1905
Дата смерти17.01.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1905
Отец: Небайкин Никита
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.01.2001