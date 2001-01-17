Красовская (Никитична) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасовская (Никитична) Пелагея

Красовская (Никитична) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1905

Дата смерти

17.01.2001

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1905

Отец: Небайкин Никита

Мать: Небайкина (Федоровна) Мария

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.01.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.