(Добровольская) Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добровольская) Зиновия Васильевна

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

03.10.1805 ст.

Дата смерти

Вычислено 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Винаровка, Київська область
Смерть
Вычислено 1807
Винаровка, Київська область
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