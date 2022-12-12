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(Добровольская) Зиновия Васильевна
(Добровольская) Зиновия Васильевна
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Место рождения
Винаровка
, Київська область
Дата рождения
03.10.1805 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Винаровка
, Київська область
Смерть
Вычислено 1807
Винаровка
, Київська область
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