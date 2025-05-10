Гоглов Гавриил Александрович 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гоглов Гавриил Александрович

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Место рождения

Панина, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1925

Дата смерти

04.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гоглов Александр Матвеевич

Мать: Гоглова (Межевая) Мария Николаевна

Панина, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
п.Панино, ул.Заречная, д.10
Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Гоглов Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Гоглов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Сын: Гоглов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна

Таджикистан, Ленинабадский район, д. Табошары
Рождение ребёнка
22.11.1959

Дочь: Беляева (Гоглова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
04.01.1973
г.Псков, п.Панино
Похороны
Неизвестно
г.Псков, Орлецы
Орлецы 1

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