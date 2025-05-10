Гоглов Гавриил Александрович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти04.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Панино, ул.Заречная, д.10
Рождение ребёнка
05.07.1951
Сын: Гоглов Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Гоглов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна
Таджикистан, Ленинабадский район, д. Табошары
Рождение ребёнка
22.11.1959
Дочь: Беляева (Гоглова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Гоглова (Бадаева) Мария Андреевна
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
04.01.1973
г.Псков, п.Панино
Похороны
Неизвестно
г.Псков, Орлецы
Орлецы 1