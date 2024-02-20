Мутигуллин Рамзий Раисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.?
Отец: Мутигуллин Раис Мутигуллович
Мать: Мутигуллина Марьям
Рождение ребёнка
06.08.1981
Дочь: Воробьева Лилия Рамзиевна
Мать ребёнка: Рамзия
Рождение ребёнка
17.08.1982
Сын: Мутигуллин Рамиз Рамзиевич
Мать ребёнка: Рамзия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамзия
Смерть
Неизвестно