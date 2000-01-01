Друцкая (Трубецкая княжна) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая (Трубецкая княжна) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1765

Сын: Кн. Друцкой Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович

Рождение ребёнка
22.10.1769

Дочь: Сабурова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович

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