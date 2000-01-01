Друцкая (Трубецкая княжна) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1765
Сын: Кн. Друцкой Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович
Рождение ребёнка
22.10.1769
Дочь: Сабурова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович