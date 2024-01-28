Иван Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаддей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно

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