Иван Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаддей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно