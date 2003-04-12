Елькин Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1948
Дата смерти01.07.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.?