Елькин Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1948

Дата смерти

01.07.?

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1948

Отец: Елькин Александр Валентинович

Мать: Елькина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.?
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