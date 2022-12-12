Нанаева (Королёва) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти25.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1907
Дочь: Шульчева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Нанаев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Страхова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
После 1915
Дочь: Кашицина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1966
Муром, округ Муром, Владимирская область