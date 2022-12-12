Нанаева (Королёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанаева (Королёва) Анна Ивановна

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Место рождения

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.09.1907

Дочь: Шульчева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Нанаев Сергей Григорьевич

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Страхова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
После 1915

Дочь: Кашицина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нанаев Сергей Григорьевич

Смерть
25.11.1966
Муром, округ Муром, Владимирская область
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