Настасья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Родионовна

Настасья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бушмарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бушмарина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бушмарин Петр Иванович

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Бушмарина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бушмарина Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бушмарина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бушмарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмарин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close