Настасья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бушмарин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бушмарина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Бушмарина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бушмарина Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бушмарина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно