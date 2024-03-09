Корепанов Павел Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти06.05.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Корепанов Яков
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корепанов Александр Павлов
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корепанов Александр Павлов
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евлампия Павлова
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Олимпиада Павлова
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Серафима Павлова
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1857
Сын: Корепанов Николай Павлович
Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова
г.Юрьевец, Ивановская область
Смерть
06.05.1888
г.Юрьевец, Ивановская область
Причина смерти: от водянки