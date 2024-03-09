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Корепанов Павел Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

06.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Корепанов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Корепанов Александр Павлов

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корепанов Александр Павлов

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евлампия Павлова

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Олимпиада Павлова

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Серафима Павлова

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1857

Сын: Корепанов Николай Павлович

Мать ребёнка: Корепанова Наталья Михайлова

г.Юрьевец, Ивановская область
Смерть
06.05.1888
г.Юрьевец, Ивановская область
Причина смерти: от водянки
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