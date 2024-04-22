Кокорин Андрей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кокорин Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова
Бракосочетание
До 1891
Жена: Кокорина Дарья Парменова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кокорин Иван Андреев
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно