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Кокорин Андрей Леонтьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кокорин Леонтий Семенов

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1891

Жена: Кокорина Дарья Парменова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кокорин Иван Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокорин Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Парменова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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