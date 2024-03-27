Салахов Мансур Жамалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахов Мансур Жамалетдинович

Салахов Мансур Жамалетдинович

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салахов Жамалетдин

Мать: скрыто настройками приватности

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
12.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахова Хасяна

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
15.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахова Хасяна

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
28.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахова Хасяна

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахова Хасяна

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close