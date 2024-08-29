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Косевских Васса Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Кузьма (Козьма)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косевских Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1825 ст.

Сын: Косевских Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Косевских Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.

Сын: Косевских Емельян Стефанович

Отец ребёнка: Косевских Стефан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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