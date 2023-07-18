Шемонаев Михаил Родионович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемонаев Родион?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шемонаева) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемонаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемонаев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно