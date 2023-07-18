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Шемонаев Михаил Родионович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемонаев Родион?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шемонаева) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Шемонаева Феодосия?

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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