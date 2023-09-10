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Седько Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Муж: Седько Павел Мартынович

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Седько) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Седько Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Седько) Антонида Павловна

Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Седько) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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