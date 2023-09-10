Седько Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Седько) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Седько) Антонида Павловна
Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Седько) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Седько Павел Мартынович
Смерть
Неизвестно