Денисова (Чусовитина) Людмила Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Чусовитина) Людмила Трофимовна

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Место рождения

Пушкарево 1-е, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

16.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: Чусовитин Трофим Федорович

Мать: Чусовитина Александра Васильевна

Пушкарево 1-е, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1934

Дочь: Вахрушева (Денисова) Маргарита Леонидовна

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1939

Сын: Денисов Вадим Леонидович

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Суворова (Денисова) Ангелина Леонидовна

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1945

Дочь: Задорожная (Денисова) Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1957

Дочь: Пинаева (Денисова) Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович

Смерть
16.04.2000

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