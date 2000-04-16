Денисова (Чусовитина) Людмила Трофимовна
Место рождения
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти16.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1934
Дочь: Вахрушева (Денисова) Маргарита Леонидовна
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1939
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Суворова (Денисова) Ангелина Леонидовна
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1945
Дочь: Задорожная (Денисова) Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1957
Дочь: Пинаева (Денисова) Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Денисов Леонид Иванович
Смерть
16.04.2000