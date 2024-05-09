Параскева Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Фома Лукич
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Баяндина Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Баяндин Кирилл Фомич
Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Баяндин Андрей Фомич
Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1716
Сын: Баяндин Назар Фомич
Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич
Смерть
Неизвестно