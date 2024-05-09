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Параскева Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Фома Лукич

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Баяндина Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1708

Сын: Баяндин Кирилл Фомич

Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1716

Сын: Баяндин Андрей Фомич

Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1716

Сын: Баяндин Назар Фомич

Отец ребёнка: Баяндин Фома Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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