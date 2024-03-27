Gorovatskey (Черток) Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGorovatskey (Черток) Фрида

Gorovatskey (Черток) Фрида

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

07.09.1908

Дата смерти

10.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908

Отец: Черток Аарон Давидович

Мать: Черток Сарра Сауловна

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Горовацкий Алексей

Отец ребёнка: Горовацкий Самуил

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовацкий Самуил

Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
10.11.1984
Рига, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close