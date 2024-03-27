Gorovatskey (Черток) Фрида
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения07.09.1908
Дата смерти10.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908
Отец: Черток Аарон Давидович
Мать: Черток Сарра Сауловна
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Горовацкий Алексей
Отец ребёнка: Горовацкий Самуил
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовацкий Самуил
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
10.11.1984
Рига, СССР