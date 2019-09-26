(Богомолова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Богомолова) Валентина Сергеевна

(Богомолова) Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.02.1928

Дата смерти

26.09.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1928

Отец: Богомолов Сергей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Николай Федотович

Рождение ребёнка
?.11.1958

Дочь: Киселева (Казакова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Федотович

Смерть
26.09.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.