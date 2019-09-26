(Богомолова) Валентина Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.02.1928
Дата смерти26.09.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1928
Отец: Богомолов Сергей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Николай Федотович
Рождение ребёнка
?.11.1958
Дочь: Киселева (Казакова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Федотович
Смерть
26.09.2019