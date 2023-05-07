Богомолова Антонида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Антонида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1908 ст.

Сын: Калугин Федор Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Калугин Серафим Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Александр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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