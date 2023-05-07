Богомолова Антонида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1908 ст.
Сын: Калугин Федор Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Калугин Серафим Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно