Зайцев Виталий Константинович
Место рождения
Дата рождения15.07.1927
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927
Отец: Зайцев Константин Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Тамара Александровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2005