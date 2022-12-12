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Зайцев Виталий Константинович

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Место рождения

Андреевское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.07.1927

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927

Отец: Зайцев Константин Александрович

Мать: не указана

Андреевское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Тамара Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2005
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