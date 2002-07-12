(Довгун) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Довгун) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.2002

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2002

Отец: Довгун Василий Алексеевич

Мать: Довгун Татьяна

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