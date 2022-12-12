Никита Иудов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов
Мать: не указана
ИВ-1753 Никита 20=1733 ИВ-1754 Никита 10=1744 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Никита 12=1744 ИВ-1757 Никита 13=1744
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно