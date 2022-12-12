Никита Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Иудов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

Мать: не указана

ИВ-1753 Никита 20=1733 ИВ-1754 Никита 10=1744 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Никита 12=1744 ИВ-1757 Никита 13=1744
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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