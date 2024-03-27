Шараф (Галеева) Фатыма Салихзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараф (Галеева) Фатыма Салихзяновна

Место рождения

Казань

Дата рождения

18.01.1897

Дата смерти

15.10.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1897

Отец: Галеев Салихжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шараф) Асия

Отец ребёнка: Шараф Шагар

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шараф Шагар

Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Шарафи Ахмед Шарапович

Отец ребёнка: Шараф Шагар

Рождение ребёнка
16.06.1919

Дочь: (Шараф) Халида

Отец ребёнка: Шараф Шагар

Рождение ребёнка
28.06.1919

Дочь: Акжитова (Шараф) Сания Шагаровна

Отец ребёнка: Шараф Шагар

Рождение ребёнка
18.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шараф Шагар

Смерть
15.10.1957

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