Бызов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызов Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бызов Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.05.1916

Дочь: Градобоева Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Бызова Елизавета Павловна

Починок. Чам
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Бызова Елизавета Павловна

Починок Чам
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова Елизавета Павловна

Смерть
Неизвестно
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