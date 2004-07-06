Бызов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бызов Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.05.1916
Дочь: Градобоева Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Бызова Елизавета Павловна
Починок. Чам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Бызова Елизавета Павловна
Починок Чам
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно