Спиридонов Михаил Васильев
Место рожденияд. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Дата рождения27.09.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
27.09.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянин, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кириллова Наталья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинского.
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.
Дочь: Шырыкалова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинское.
Рождение ребёнка
28.12.1887 ст.
Дочь: Корелина Апполинария Михайлова
Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
27.07.1889 ст.
Сын: Спиридонов Пантелеймон Михайлов
Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянский сын, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское, его восприемники: крестьянин д.Солодилова дядя Николай Прохоров Спиридонов и крестьянская жена с.Галкинского тётя Афанасия Прохорова Мат... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1900 ст.
Дочь: Спиридонова Мария Михайлова
Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., РСФСР
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбской церкви с.Галкинское, её восприемники брат Пантелеймон и сестра Анна.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно