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Спиридонов Михаил Васильев

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Место рождения

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

27.09.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянин, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кириллова Наталья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинского.
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.

Дочь: Шырыкалова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинское.
Рождение ребёнка
28.12.1887 ст.

Дочь: Корелина Апполинария Михайлова

Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
27.07.1889 ст.

Сын: Спиридонов Пантелеймон Михайлов

Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянский сын, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское, его восприемники: крестьянин д.Солодилова дядя Николай Прохоров Спиридонов и крестьянская жена с.Галкинского тётя Афанасия Прохорова Мат... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1900 ст.

Дочь: Спиридонова Мария Михайлова

Мать ребёнка: Спиридонова Елена Прохорова

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., РСФСР
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбской церкви с.Галкинское, её восприемники брат Пантелеймон и сестра Анна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Елена Прохорова

Смерть
Неизвестно
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