Писецкая (Буйновская) Валентина (Валерия) Болеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1892
Дата смерти04.10.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1892
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Писецкий Феликс Викторович
Отец ребёнка: Писецкий Виктор Францевич
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Писецкий Виктор Францевич
Смерть
04.10.1943
Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область