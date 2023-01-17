Писецкая (Буйновская) Валентина (Валерия) Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писецкая (Буйновская) Валентина (Валерия) Болеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1892

Дата смерти

04.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1892

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Писецкий Феликс Викторович

Отец ребёнка: Писецкий Виктор Францевич

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Писецкий Виктор Францевич

Смерть
04.10.1943
Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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