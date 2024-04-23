Порошина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошина Анна Ивановна

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1882

Муж: Порошин Федор Дмитриевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Порошин Александр Федорович

Отец ребёнка: Порошин Федор Дмитриевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Порошина Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Порошин Федор Дмитриевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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