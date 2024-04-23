Порошина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1883
Сын: Порошин Александр Федорович
Отец ребёнка: Порошин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Порошина Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Порошин Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно