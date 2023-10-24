Емельянова (Масленникова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1903
Дата смерти19.11.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903
Отец: Масленников Павел Петрович
Мать: Масленникова Елена
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: Мандрыгина Нинель Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1935
Дочь: Горных Альпина Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1938
Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович
Курганская обл. Село Долматово
Смерть
19.11.1989
Челябинск, Челябинский, Челябинская область