Емельянова (Масленникова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Масленникова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1903

Дата смерти

19.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903

Отец: Масленников Павел Петрович

Мать: Масленникова Елена

Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: Мандрыгина Нинель Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1935

Дочь: Горных Альпина Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Емелянов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Петрович

Курганская обл. Село Долматово
Смерть
19.11.1989
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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