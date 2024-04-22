Кравченко (Божко) Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Божко) Анастасия Даниловна

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

16.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Божко Даниил Иванович

Мать: Божко Анна Никитична

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мартыненко Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1847

Сын: Кравченко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1852

Сын: Кравченко Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Петр Герасимович

Смерть
16.01.1880
Ивангород, Чернігівська область
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