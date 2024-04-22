Кравченко (Божко) Анастасия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти16.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Божко Даниил Иванович
Мать: Божко Анна Никитична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мартыненко Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович
Рождение ребёнка
25.10.1847
Сын: Кравченко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович
Рождение ребёнка
29.03.1852
Сын: Кравченко Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Кравченко Петр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1880