Рыбина Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Марья Михайловна

Место рождения

Дудкино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Дудкино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Михайло Яковлевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Игнатьев Трифон Михайлович

Отец ребёнка: Игнатьев Михайло Яковлевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Игнатьева Васца Михайловна

Отец ребёнка: Игнатьев Михайло Яковлевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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