Рыбина Марья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Игнатьев Трифон Михайлович
Отец ребёнка: Игнатьев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Игнатьева Васца Михайловна
Отец ребёнка: Игнатьев Михайло Яковлевич
Смерть
Неизвестно