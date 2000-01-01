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Курочкин Емельян Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Курочкин Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Курочкин Федосий Емельянович

Мать ребёнка: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Курочкин Родион Емельянович

Мать ребёнка: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Курочкин Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Курочкина Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Курочкин Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина н

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Архангельское Нол. у. 1798
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