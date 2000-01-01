Курочкин Емельян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Курочкин Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Курочкин Федосий Емельянович
Мать ребёнка: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Курочкин Родион Емельянович
Мать ребёнка: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Курочкин Трофим Емельянович
Мать ребёнка: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Курочкина Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Курочкин Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Курочкина Неонила Феофилактовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина н
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Архангельское Нол. у. 1798