Пахомова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.?

Дочь: Пахомова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Антон Викторович

Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.03.?

Дочь: Пахомова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Пахомов Артём Викторович

Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.01.1994

Сын: Пахомов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич

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