Пахомова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.?
Дочь: Пахомова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.03.?
Дочь: Пахомова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.09.?
Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1994
Сын: Пахомов Виктор Викторович
Отец ребёнка: Пахомов Виктор Евгеньевич