Иванов Абакум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Игнатьев? Иван
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Абакумов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Абакумов Корнило
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Абакумова Авдотья
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно