Иванов Абакум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Абакум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Игнатьев? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Абакумов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Абакумов Корнило

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Абакумова Авдотья

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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