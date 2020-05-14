Кравцов Анатолий Федорович
Место рожденияМалые Родники
Дата рождения10.04.1938
Дата смерти14.05.2020
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938
Малые Родники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1965
Сын: Кравцов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1970
Дочь: Скриниченко Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна
Смерть
14.05.2020
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край