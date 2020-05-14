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Кравцов Анатолий Федорович

Место рождения

Малые Родники

Дата рождения

10.04.1938

Дата смерти

14.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938

Отец: Кравцов Федор Григорьевич

Мать: Кравцова Наталья Трофимовна

Малые Родники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1965

Сын: Кравцов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1970

Дочь: Скриниченко Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна

Смерть
14.05.2020
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

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